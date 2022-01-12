Le Monde: Россия спасла НАТО от "смерти мозга"

Впавший в состояние застоя Североатлантический альянс "зашевелился" после того, как Россия выступила с предложениями о гарантиях безопасности, сообщает французская газета Le Monde.

Президент России Владимир Путин вернул Североатлантический альянс в "центр основных геостратегических проблем", за что НАТО должно поблагодарить российского лидера, пишет автор статьи.

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон поставил диагноз НАТО, констатировав "смерть мозга" организации. Тогда европейские страны, входящие в альянс, спорили о том, какой вклад внесло каждое государство в общую оборону, однако теперь Североатлантическому альянсу придётся вернуться к своей основной деятельности и активно контактировать с Россией.

Ранее Россия направила США и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Также Россия потребовала исключить возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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