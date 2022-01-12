Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики. Заявление прозвучало по итогам заседания Совета Россия — НАТО, которое прошло в среду в Брюсселе.
По словам Столтенберга, альянс допускает возможность снижения рисков кризисов в отношениях с РФ, однако сначала необходимо снять напряжение.
Генсек НАТО считает, что помощь Киеву и совместные учения альянса и НАТО не усиливают эскалацию в регионе.
Столтенберг пригрозил России усилением присутствия НАТО на территории Украины, если Россия "снова применит силу". Его цитирует РИА Новости.
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях" и заявляла, что не планирует ни на кого нападать. В Кремле подчёркивали, что заявления о "российской агрессии" используются в качестве предлога, чтобы стянуть больше военной техники НАТО к российским границам.
Ранее Россия направила США и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Также Россия потребовала невключения Украины в НАТО в ближайшем будущем.
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