Политолог Грановский: Украина — камешек в туфлях Путина

Гендиректор телеканала "Наш", политолог Владимир Грановский заявил, что Украина выполняет роль "камешка в туфлях Путина", так как постоянно мешает РФ.

По его словам, сегодня главная функция Украины — быть проектом "анти-Россия", поэтому властям РФ кажется, что у них в обуви "гвоздь или камешек", которые нельзя вытащить.

"Вот Украина — это камешек в туфлях Путина. Вместо того чтобы думать о своём развитии, мы просим, чтобы ввели санкции против России", — сказал Грановский в эфире телеканала "Наш".

Политолог считает, что РФ "сама просит" Запад ввести ограничительные меры, так как с их помощью в стране начали развивать собственное производство.

В последнее время в западных СМИ часто появляются сообщения о том, что Россия готовит вторжение на украинские земли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно опровергал эти данные.

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