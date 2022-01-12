Талибы* — соседям: верните самолёты по-хорошему

Правительство Афганистана обратилось к властям Узбекистана и Таджикистана с "настоятельной просьбой" вернуть самолёты и вертолёты ВВС, "угнанные беглыми пилотами" в августе прошлого года.

Об этом сообщил министр обороны талибов* Мохаммад Якуб, заявив, что его правительство никогда не позволит этим странам захватить и использовать самолёты, принадлежащие Афганистану.

"Я с уважением призываю Узбекистан и Таджикистан не испытывать наше терпение и не заставлять нас предпринимать все возможные ответные шаги для возвращения нашей техники”, — сказал Якуб, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Напомним, после падения правительства, поддерживаемого Штатами, обученные американскими военными пилоты афганских ВВС вывезли на как минимум 40 бортах, в том числе легких штурмовиках А-29 и вертолётах Black Hawk, политиков и их семьи до окончательного захвата страны талибами* 15 августа.

Узбекские власти сообщили в начале сентября, что депортировали сотни афганских пилотов и членов их семей за незаконные полеты в страну на борту военных самолётов.

Сообщается, что афганские граждане были переведены на военную базу США в Объединённых Арабских Эмиратах в соответствии с соглашением, которое Вашингтон заключил с Узбекистаном о перемещении более 450 афганцев.

Но судьба самих самолётов остается неясной. До смены власти в Афганистане действовало более 164 судов. Где часть из них сейчас — неизвестно.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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