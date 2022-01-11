Вашингтон обрадовало заявление Токаева о скором завершении миссии ОДКБ

В Вашингтоне приветствовали заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о скором завершении миссии миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Во вторник об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс. Он при этом добавил, что США продолжат призывать миротворцев ОДКБ соблюдать международные права человека и выполнить свои обязательства до того момента, когда будет завершен процесс вывода миротворческих сил.

Напомним, 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершится в течение десяти дней после начала вывода.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Целиком и полностью. Это их анализ (властей Казахстана — Ред.), и мы не имеем права в него вмешиваться", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США, пожалуй, были едва ли не единственным государством, которое открыто критиковали решение о вводе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, требуя от властей этого государства объяснить, зачем это понадобилось.