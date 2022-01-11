В Вашингтоне приветствовали заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о скором завершении миссии миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.
Во вторник об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс. Он при этом добавил, что США продолжат призывать миротворцев ОДКБ соблюдать международные права человека и выполнить свои обязательства до того момента, когда будет завершен процесс вывода миротворческих сил.
Напомним, 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершится в течение десяти дней после начала вывода.
"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Целиком и полностью. Это их анализ (властей Казахстана — Ред.), и мы не имеем права в него вмешиваться", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
США, пожалуй, были едва ли не единственным государством, которое открыто критиковали решение о вводе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, требуя от властей этого государства объяснить, зачем это понадобилось.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Когда у Леонида Куравлёва возникли серьёзные проблемы со здоровьем, выяснилось, что 85-летний актёр доживал свой век в доме престарелых. Почему народного артиста РСФСР поместили в "казённое учреждение"?