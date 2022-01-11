В Кабуле женщины протестуют против ограничений "Талибана"*

Десятки жительниц Кабула организовали митинг против дискриминации женщин в Афганистане. Участниц акции возмутили ограничения талибов*, которые захватили власть в республике.

Как сообщили негодующие граждане, правительство террористического движения "Талибан"* запретило женщинам без хиджаба посещать общественные места. По данным активисток, радикалы продемонстрировали негативное отношение к получению афганками образования, их представительству во власти и бизнесе.

"Власти не хотят, чтобы женщины жили в Афганистане", — сказала одна из участниц митинга, слова которой приводит РИА Новости.

По информации журналистов, талибы запретили СМИ демонстрировать женщин без хиджаба. Они не могут находиться в общественном транспорте или в учебных заведениях и при этом не покрывать голову. Известно, что граждане Афганистана регулярно проводят акции протеста в защиту прав местных жительниц.

Международная правозащитная организация Amnesty International в Twitter опубликовала ролики с протестующими афганками. В объединении призвали поддержать женщин, которые борются за свои права.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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