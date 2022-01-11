В Совете Федерации обвинили США в игнорировании суверенитета Казахстана

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал реакцию США на введение миротворцев ОДКБ в Казахстан. По мнению сенатора, Вашингтон отказался принять суверенитет страны, в которой произошли массовые беспорядки.

Как подчеркнул член Совфеда, в США проигнорировали право членов ОДКБ совместно принимать решения и проводить миротворческие операции. Также Косачев указал на распространение американскими властями ложных и порочащих Россию данных. Позицию госсекретаря Энтони Блинкена о военных РФ, которые уже не покинут Казахстан, сенатор назвал хамской.

"Где США и где Казахстан с ОДКБ? Американцы, это не ваша сфера влияния", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Вместе с этим политик заявил, что Вашингтон всё время хочет "притереться" и "поруководить". Однако член СФ отметил: в случае беспорядков в Казахстане американская сторона напрямую не помогала бунтовщикам, как это происходило на "украинском майдане".

Ранее Блинкен потребовал от властей республики объяснить, почему они попросили ввести иностранные войска в страну. Ещё госсекретарь указал на главенство Москвы в ОДКБ.

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