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Автор Олег Артюков

США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ

Мир

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотели бы получить разъяснения от властей Казахстана относительно обращения за помощью к государствам — участникам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членом которой является и сам Казахстан.

США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ

"У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно — это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Он также осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику", — цитирует Блинкена РИА "Новости".

Весьма вероятно, что в ближайшие дни последует ужесточение риторики со стороны Вашингтона и новые требования относительно объяснения действий властей Казахстана. Которые руководство этой страны, разумеется, имеет полное право игнорировать. Другой вопрос, станут ли власти Казахстана это делать.

Как уже было сказано, Казахстан является членом ОДКБ — также, как и Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан. И руководство Казахстана имело полное право обратиться за помощью к другим государствам этой организации.

Напомним, обращение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил 5 января. В эти дни в ряде казахстанских городов — в первую очередь, в Алма-Ате — правоохранительные органы явно не справлялись с бандами мародёров и погромщиков.

Буквально в течение суток в Казахстан была организована переброска нескольких тысяч миротворцев, которым поручено охранять стратегические объекты в городах Казахстана.

На Западе практически одновременно была развёрнута кампания по дискредитации миссии ОДКБ в Казахстане. Публикации в прессе поддерживаются заявлениями официальных лиц — такими, например, как делает госсекретарь США.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан энтони блинкен касым-жомарт токаев
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