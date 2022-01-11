NI: Запад может обмануть Украину и признать Крым частью РФ

Во время переговоров между РФ и США западные дипломаты могут признать Крым российским. Об этом заявил политолог Стивен Сабо.

Специалист напомнил в статье для издания National Interest о ситуации, сложившейся в послевоенной Европе, когда власти СССР и США утвердили нейтральный статус Австрии. Такой же путь может быть использован в отношении Украины, полагает Сабо.

По его мнению, США и Запад, скорее всего, предложат России, чтобы украинский нейтралитет гарантировали обе стороны. В этом же соглашении, подчеркнул политолог, целесообразно обговорить вопрос о размещении военных сил в Европе.

"В ходе сделки Донбасс Украина практически потеряет, регион сможет войти в состав РФ. Крым тоже останется частью России", — отметил Сабо.

Также в своём материале политолог заявил, что обещание НАТО о возможном членстве Украины в альянсе было большой ошибкой. Он убеждён: Штатам не нужен союзник с "нестабильным и коррумпированным правительством".

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