Японский депутат назвал главную отличительную черту Путина

По мнению члена Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки, российский лидер Владимир Путин, в отличие от остальных российских политиков, демонстрирует настоящий интерес к его стране. Это было сказано Судзуки в свете ситуации с Курильскими островами.

"Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю", — отметил член японского парламента, которого цитирует Yahoo News Japan.

Судзуки добавил, что Путин кажется ему гуманной личностью, невзирая на то, что пишут о нём в различных СМИ.

Судзуки считает, что агрессивная позиция в отношении Курил недопустима, равно как и возвращение островов силой. Японский политик убеждён, что достигнуть согласия относительно Курил можно только дипломатическим путём. Судзуки высоко оценил попытки урегулировать вопрос с Курилами со стороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Он надеется, что российско-японский диалог будет продолжен и в дальнейшем.

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