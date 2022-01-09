Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что ключевую роль во время беспорядков в республике сыграли действия президента республики Касыма Токаева. По его словам, в необходимый момент взял на себя всю ответственность за происходящее.
"Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ", — приводит ТАСС слова Бородавкина.
Также посол РФ отметил, что страны ОДКБ продемонстрировали сплочённость. По мнению Бородавкина, действия сил ОДКБ вызывают гордость из-за эффективности по решению практических задач в Казахстане.
"Между обращением президента Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алма-Ате прошли считанные часы", — заявил Бородавкин.
Посол России в Казахстане заявил, что недругам не стоит искушать судьбу, проводя подобные акции.
"Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов", — подытожил Бородавкин.
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