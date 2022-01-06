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Автор Олег Артюков

Госсекретарь США заявил главе МИД Казахстана про "агрессию России"

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 января поговорил с министром иностранных дела Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Обсуждали события в Казахстане. И при этом госсекретарь зачем-то вспомнил про… Украину.

Госсекретарь США заявил главе МИД Казахстана про "агрессию России"

Вот что сказано в заявлении госдепартамента США по поводу разговора: "Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и медиасвобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека. Госсекретарь также подчеркнул содействие стабильности в Европе, в том числе поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на агрессию России".

Украинское издание "Страна", комментируя разговор госсекретаря с главой МИД Казахстана, назвало Блинкена "странноватым типом".

"Позвонил главе МИД Казахстана и, как сообщается, призвал к "мирному решению конфликта" (в то время как в Алма-Ате идут полноценные бои). Также выразил поддержку "конституционным институтам" (что было истолковано как поддержка Токаева, хотя читать это можно по разному). А также призвал соблюдать свободу СМИ", — отмечается в комментарии, опубликованном в телеграм-канале издания.

И далее: "Поднял Блинкен в разговоре и вопрос территориальной целостности Украины. Казахский министр, вероятно, все это слушал как речь обитателя другой планеты".

В Евросоюзе тоже прокомментировали события в Казахстане. "Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране", — сказал представитель Евросоюза.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск на территории Казахстана. Это он про миротворцев из государств, входящих в ОДКБ, за помощью к которым обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Боррель также призвал стороны к сдержанности.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз казахстан жозеп боррель энтони блинкен
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