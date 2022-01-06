В Казахстане сообщили о первых случаях заражения "омикроном"

По информации пресс-службы Минздрава Республики Казахстан, в стране зарегистрировано восемь случаев заражения омикрон-штаммом.

"6 января 2022 года лаборатория молекулярно-генетических исследований филиала РГП "Национальный экспертный центр" в городе Нур-Султан завершила геномное секвенирование 96 положительных образцов. По результатам генотипирования новая версия коронавируса "омикрон" была обнаружена в восьми образцах (8,3%), в том числе семь в Алма-Ате и один в Нур-Султане", — сообщили в ведомстве.

В минздраве уточнили, что в 71% анализов был обнаружен вариант "дельта", в 16% образцов — штамм "дельта-плюс", а оставшиеся 4,7% проб были отнесены к "другим вариантам коронавируса".

В минздраве Казахстана напомнили о высокой скорости распространения нового омикрон-штамма, уточнив, что этот коэффициент составляет в данном случае один к пяти.

По словам казахских медиков, скорость распространения "омикрона" в 70 раз выше, чем у "дельты", если речь идёт о верхних дыхательных путях. Врачи призвали вовремя вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы уберечь себя от заражения, а также не игнорировать санитарные меры в виде

гигиены рук,

ношения маски в помещениях,

частого проветривания,

минимизации контактов с другими людьми.

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