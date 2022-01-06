В Алма-Ате появились большие очереди за бензином и хлебом

Жители казахстанского города Алма-Ата вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы купить хлеб. Также большие очереди наблюдаются на заправках города, как сообщает Telegram-канал Baza.

По-прежнему угрожающей остаётся ситуация возле больниц Алма-Аты №1 и №7, которые были окружены митингующими, не пропускающими внутрь и наружу медработников и пациентов. Представители силовых органов пытаются переломить ситуацию, но пока им это не удаётся. Здесь складывается опасная для здоровья и жизни больных и медперсонала обстановка.

"Машины скорой помощи не могут доставить больных, но сами больницы продолжают свою работу в штатном режиме", — такое заявление сделал Ержан Бабакумаров, заместитель мэрии Алма-Аты.

Также ранее сообщалось о длинной очереди, в которую выстроились жители другого казахстанского города Нур-Султана в единственный банк в городе, который продолжает свою работу несмотря на беспорядки. Стоящие в очереди хотят успеть снять наличные.

По всей территории Казахстана третий день подряд бушуют массовые беспорядки, вызванные информацией о двукратном подорожании сжиженного газа. После этого в городах Казахстана начались вооружённые столкновения агрессивно настроенных митингующих с силовиками.

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