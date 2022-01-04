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Автор Ольга Лебедева

Сменив президента, Франция может выйти из НАТО и "развернуться" к России

Мир

Лидер левой партии La France Insoumise (Франция без поклонов) Жан-Люк Меланшон поделился своим видением новой холодной войны и места Франции в ней во время интервью на радио France Inter.

Сменив президента, Франция может выйти из НАТО и "развернуться" к России

Политик заявил, что страна должна принять участие в усилиях по "деэскалации” международной ситуации, а не следовать за Вашингтоном в новой холодной войне против Китая и России. По его мнению, полный выход из альянса НАТО был бы выгоден Франции, позволив стране перестать быть частью "военного авантюризма” США.

"Я за то, чтобы покинуть НАТО. Нам нужна деэскалация. Если мы выйдем из НАТО, нас не втянут в логику холодной войны, которую американцы поддерживают с Россией и Китаем”, — заявил он.

Политик также признался, что рассматривает Россию скорее как партнера Франции, чем как противника. Меленшон подчеркнул, что именно Запад втянул блок НАТО в нынешнее противостояние с Москвой, нарушив свои обещания о расширении альянса на восток.

"Россия — это партнер. Я не согласен с тем, чтобы делать из этого врага. Мы ввели 10 стран в НАТО на востоке, что было воспринято Россией как угроза. Особенно когда вы устанавливаете противоракетные системы в Польше”, -сказал кандидат на пост президента Франции.

Он также высказался против любых планов по приему Украины в НАТО. По его словам, подобный шаг еще больше подорвет ситуацию с безопасностью в Европе, поскольку это неизбежно будет воспринято Москвой как новая "угроза” для нее.

Напомним, Меланшон уже второй раз будет бороться за президентское кресло: во время последних выборов во Франции он набрал около 20% голосов в первом туре. Однако не прошел во второй раунд.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато франция жан-люк меланшон
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