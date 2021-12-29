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Умная колонка Amazon чуть не убила ребёнка

Мир

Умная колонка Amazon Echo предложила 10-летней девочке смертельно опасное развлечение, написала в Twitter её мать Кристин Ливдаль.

Умная колонка Amazon чуть не убила ребёнка

Женщина рассказала, что её дочь попросила музыкальную колонку, оснащённую голосовым помощником Alexa, предложить ей какое-нибудь развлечение. Устройство посоветовало девочке повторить челлендж, который она нашла в интернете.

Колонка "рассказала", что нужно вставить зарядное устройство для смартфона в розетку наполовину, после чего приложить монету к открытым контактам.

Ливдаль услышала смертельно опасный совет Alexa и не допустила выполнения челленджа. При этом девочка ответила маме, что не сделала бы ничего подобного, потому что достаточно умна, чтобы понимать опасность подобных экспериментов.

Ранее сообщалось, что изготовлением умных колонок от Amazon с установленным голосовым помощником Alexa занимаются китайские школьники в ночное время суток. Представители компании признали вину в незаконном привлечении детей к труду и заявили, что в ближайшее время исправят ситуацию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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