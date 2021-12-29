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Киевлянам посоветовали приготовить "тревожные чемоданчики" для войны с РФ

Мир

Замглавы Киевской государственной городской администрации Андрей Крищенко посоветовал жителям украинской столицы заранее собрать "тревожные чемоданчики", которые могут им понадобиться в случае "вторжения России". Об этом Крищенко рассказал изданию "Главком".

Киевлянам посоветовали приготовить "тревожные чемоданчики" для войны с РФ

Представитель киевской администрации уверен, что российского вторжения можно ждать в любой момент, и киевлянам нужно быть к этому готовыми.

"Желательно всегда иметь набор вещей — так называемый "тревожный чемодан", который можно быстро взять с собой. В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете", — сказал Крищенко.

Замглавы администрации Киева призвал граждан не паниковать и паниковать, что-то, что они подготовятся к эскалации, не обязательно означает, что им эта подготовка понадобится.

"Местные власти могут прежде всего предоставить информацию. Человек, вооруженный им, может делать те или иные выводы и, соответственно, не будет поддаваться панике. Мы же не паникуем, когда садимся в самолет и каждый раз нам показывают, где находятся аварийные выходы, как пользоваться кислородными масками и где находится спасательный жилет. Это же не значит, что это обязательно понадобится. Просто эта информация для того, чтобы люди в критической ситуации четко понимали свои действия", — заключил Крищенко.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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