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Скандал в Брюсселе: посла Польши пугали тюрьмой за "пророссийскую деятельность"

Мир

В Еврокомиссии сейчас ведут административное разбирательство по весьма замысловатому делу. А именно: некий еврочиновник как минимум полтора года угрожал послу Польши при ЕС Анджею Садошу.

Скандал в Брюсселе: посла Польши пугали тюрьмой за "пророссийскую деятельность"

Этот неназванный злоумышленник несколько месяцев рассылал своим коллегам в учреждениях Евросоюза приглашение принять участие в акциях протеста перед зданием постоянного представительства Польши при Евросоюзе, сообщает Eurasia Daily. Одно из таких писем получил и сам постпред Польши. В числе прочего в послании было высказано пожелание, чтобы пана Садоша приговорили к тюремному заключению "за пророссийскую деятельность". Непонятно, правда, в чём именно эта деятельность выражалась.

Польская дипмиссия при ЕС восприняла это как форму запугивания. Там сообщили, что получают угрозы от этого чиновника уже полтора года. И добавили, что "по этому вопросу мы, наконец, должны были отреагировать".

Жалобы направлены председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю ЕК Ильзе Юхансоне. Какой-либо информации о предполагаемом злоумышленнике нет, за исключением того, что он поляк. Пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес Бахрке сообщил, что "продолжается административное разбирательство".

Между Варшавой и Брюсселем в настоящее время существуют серьёзные разногласия по поводу законов, принимаемых в Польше. В частности, в начале октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции.

В Варшаве полагают, что полномочия суда Евросоюза превышены. В Еврокомиссии, в свою очередь, настаивают на приоритете норм Евросоюза. При этом в Польше неоднократно заявляли, что ни о каком выходе страны из ЕС не может быть и речи.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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