Сенатор Либицкий: исключение Польши из ЕС станет трагедией для страны

Сенатор от крестьянской партии Польши Ян Филипп Либицкий заявил, что выход или исключение страны из состава Евросоюза станет для неё настоящей трагедией.

По его словам, если это произойдёт, то государство окажется в сфере влияния РФ. Такое мнение политик выразил в интервью Do Rzeczy.

"Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки", — сказал Либицкий.

Он добавил, что Польша может находиться либо в ЕС и Североатлантическом альянсе, либо под влиянием России. В связи с этим, подчеркнул сенатор, важно сделать всё возможное, чтобы страна никогда не вышла из Евросоюза. Как отметил политик, любой другой сценарий является "катастрофическим".

Либицкий убеждён: страна закрепит свои позиции в ЕС, если утвердит евро в качестве национальной валюты.

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