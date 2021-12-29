США руками других стран могут развязать множество войн в 2022 году. Так считает политолог Сергей Марков. Об этом он рассказал Ленте.ру. По его словам, таким образом эта страна пытается удержать падающее влияние в мире.
Наиболее вероятный вариант — военное столкновение России и США через Украину.
"Второй возможный конфликт — между Китаем и США по поводу Тайваня, здесь вероятна такая периферийная вспышка", — сказал Марков.
Он также допустил удар Израиля и США по Ирану.
"Не исключен также конфликт в Ливии. Там 24 декабря должны были пройти выборы, но их отложили — нынешнее руководство в Триполи боится проиграть. В этом конфликте завязаны с одной стороны Турция и США, с другой — Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия. По большому счету, это тоже конфликт по поводу контроля над энергоносителями", — сообщил политолог.
Также, по словам эксперта, возможен конфликт между Арменией и Азербайджаном, арабо-израильский конфликт, столкновения между Венесуэлой и Колумбией.
"США, как можно заметить, так или иначе могут участвовать практически во всех столкновениях. Это естественно. Страна сейчас падает с точки зрения экономики, идеологии и морального лидерства", — считает политолог.
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