В США рассказали, как Байден начнет третью мировую

Специфика реакций американского президента Джозефа Байдена может стать причиной третьей мировой войны, считает ряд экспертов США. Нет, речь не про "дедушку, который, кряхтя, откроет ядерный чемоданчик, достанет карточку, зачитает "альфа, зулус", и полетят ракеты".

Медлительность США может спровоцировать США и Россию на резкие и агрессивные действия, заявил политический обозреватель Чак Девор. Причём, по мнению специалиста, репутация (в лучшем случае) и территория (в худшем случае) США в этой ситуации необратимо пострадает.

Он отметил, что к следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники не могут озвучить никакой внятной позиции. Девор на сайте телеканала Fox News сообщил, что мир находится под угрозой опасности из-за фатальной неспособности Белого дома принимать важные решения в максимально сжатые сроки.

Причиной такого положения вещей Девор прямо указал возрастное снижение когнитивных способностей правительства США — от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти.

Со своей стороны, профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес пояснил изданию La Jornada, что, кроме снобизма, американским политикам свойственно и полное отсутствие чувства такта. Американцы своим высокомерием почти подвели мир к началу третьей мировой войны.

Эксперты называют несколько факторов возможного начала военных конфликтов.

Среди них числится срыв переговоров по иранской ядерной программе — на фоне того, что даже если США согласятся с ядерным статусом Ирана, то Израиль с ним не смирится никогда.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прямо заявил, что НАТО готовится к вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией. Он напомнил, что альянс ежегодно проводит порядка 30 учений для подготовки к войне с РФ.

Так что отрицать тот факт, что НАТО является для России врагом, бессмысленно. Смысл подобного позиционирования в том, что Запад "не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене".

Хотя заявления России о необходимости суверенитета и сфер влияния в виде тех же Украины и Грузии дорогие "американские партнёры" восприняли с очевидной внутренней истерикой.

На фоне многолетних мантр о том, что "Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной", ни про какие "красные линии" Вашингтон слышать не готов.

И вот The Washington Post со свойственной демократическим СМИ деликатностью рассказывает про изучение администрацией Байдена организации партизанской войны на территории Украины в случае нападения России. Причём сама постановка вопроса резко контрастирует с заявлениями самой Украины на тему своей военной мощи.

Не впечатлил США украинский аналог гитлеровского "Атлантического вала" из сетки-рабицы имени Яценюка.

Проблема в том, что американцы как всегда, рассуждая об Украине и России, о партизанской войне, вооружении Украины ПЗРК и Javelin, в упор не видят одну немаловажную деталь.

Не так давно в одной тёплой стране от сильно смахивающих на террористов "партизан" освободили более одной тысячи населённых пунктов, а ударами авиации уничтожили 133 тысячи объектов и более 130 тысяч (!) вооружённых боевиков. Сирия оказалась ни разу не Афганистаном, и об этом стоит помнить всем, резюмировал эксперт Сергей Колясников.

По сути, пора бы уже начать думать, а не выдавать желаемое за действительное.

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