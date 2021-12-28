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Бельгия отклонила запрос властей Испании об экстрадиции Валтоника

Мир

Во вторник суд Бельгии отклонил запрос властей Испании об экстрадиции беглого рэпера, приговоренного к тюремному заключению за якобы прославление терроризма в своих песнях.

Валтоник

Хосе Мигель Аренас Бельтран, более известный как Валтоник, бежал в Бельгию в 2018 году после того, как его приговорили в родной стране к трем с половиной годам тюремного заключения по обвинению в прославлении террора и оскорблении короля.

"Победа! После трех лет судебных разбирательств суд постановил, что Валтоник не может быть экстрадирован, — написал в Twitter адвокат рэпера Саймон Бекаерт. — Хороший день для мира музыки и свободы самовыражения".

Бекаерт сказал, что апелляционный суд Гента постановил, что правонарушения не являются преступлением по бельгийскому законодательству. 28-летний рэпер сказал, что он "наконец-то свободен и счастлив".

"Я не террорист, и суд подтвердил мою правоту", — заявил рэпер.

Флаг Бельгии

Бельтран был осужден за тексты песен, опубликованные в Интернете в 2012 и 2013 годах, когда он был малоизвестным рэпером на Балеарских островах. К ним относятся: "Пусть они будут напуганы, как полицейский в Стране Басков" и "У короля свидание на деревенской площади с петлей на шее".

Отсылка к Стране Басков была воспринята как намек на ETA, сепаратистскую группировку, которая на протяжении десятилетий устраивала теракты по всей Испании, в результате которых погибли более 800 человек.

В феврале в Испании протестующие устроили митинг из-за приговора, вынесенного рэперу Пабло Хаселю за твиты, оскорбляющие полицию и монархию. Бельгия также была в центре еще одного громкого дела об экстрадиции, фигурантом в котором выступал беглый лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. Пучдемон поселился в Бельгии в 2017 году, сбежав из Испании, где его ждало судебное преследование за неудавшуюся попытку Каталонии объявить независимость.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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