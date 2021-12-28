Косачев: РФ будет использовать ВС для защиты своих граждан за рубежом

Россия не собирается нападать на Украину, но оставляет за собой право защищать при помощи своих вооружённых сил граждан РФ, находящихся за границей, если на них будет совершено нападение. Об этом сообщил Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации.

"Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", — заявил Косачев "Интерфаксу".

Он напомнил, что в предположении о том, что Россия может напасть на Украину, нет никакого смысла.

"Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет", — подчеркнул сенатор.

При этом он выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе и тем, что Киев могут "подтолкнуть к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

Косачев напомнил о страшных последствиях, которые могут ждать инициаторов военных действий.

"Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет. Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", — заметил Косачев.

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