Матвиенко: Украина готовила сценарий военного захвата Донбасса

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время пресс-конференции заявила, что власти Украины, скорее всего, готовили новый сценарий военного захвата самопровозглашённого Донбасса.

По её мнению, украинская армия могла силой "уничтожить людей", чтобы вернуть себе территорию.

"Возможно, готовился такой сценарий военного нападения на Донецк и Луганск. Была проведена мощная информационная атака для формирования мнения в мировом сообществе о том, что Россия готовит вторжение на Украину", — отметила Матвиенко.

Она также добавила, что военные из РФ не собирались вторгаться на Украину, ведь многие жители страны (порядка 80%) считают украинцев братским народом.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было", — подчеркнула председатель Совета Федерации.

В последнее время в западных и украинских СМИ всё чаще появляются сообщения о том, что Москва готовит военное вторжение на Украину. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию.

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