НАСА наняло богословов для подготовки к встрече с инопланетянами

НАСА совместно с Центром богословских исследований Принстонского университета (США) создали особую рабочую группу, в состав которой вошли 24 богослова. Цель — понять, как различные религии мира будут реагировать в случае контакта с внеземной жизнью.

В заявлении, опубликованном в блоге факультета богословия Кембриджского университета, сказано, что существование в нашей Солнечной системе экзопланет свидетельствует о том, что "мы не одни во Вселенной", а значит, контакты с братьями по разуму рано или поздно произойдут:

"Религиозные традиции будут важной составляющей того, как человечество будет работать над любым подтверждением жизни в другом месте. Из-за этого совместная работа учёных-астробиологов и богословов является частью постоянной цели НАСА по поддержке работы над социальными последствиями астробиологии".

К слову, это не первый случай партнерства между американским космическим агентством и богословским центром. В 2014 году НАСА предоставило ему грант в размере $1,1 млн на изучение интереса и открытости верующих к научным исследованиям.

Напомним, что ранее НАСА официально признало существование инопланетян, а военные Британии, ЦРУ и Пентагон тайно обсуждают НЛО.

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