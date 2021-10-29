Директор НАСА признал существование инопланетян

Во второй половине октября директор NASA Билл Нельсон выступил с сенсационным сообщением, в котором официально подтвердил возможность существования пришельцев.

Ранее американское военное ведомство также предоставило публике видео пролёта нескольких неопознанных летающих объектов, а в июне разведка США назвала НЛО одной из угроз национальной безопасности страны.

Возникает вопрос, действительно ли пришельцы угрожают землянам. Ответ на этот вопрос можно найти в выступлениях руководителей стран мира и глав духовных конфессий планеты.

Лех Валенса: угроза существует

Два года назад бывший президент Польши Лех Валенса удивил мировое сообщество необычным сообщением. Во время выступления в городе Кросно политик неожиданно заявил, что инопланетная жизнь существует, а человечеству стоит всерьёз опасаться нашествия инопланетян. Причём ранее бывший руководитель Польши в увлечении уфологией замечен не был.

Самое интересное, что Лех Валенса не просто абстрактно упомянул об угрозе вторжения инопланетян, а достаточно подробно описал виды разумных космических рас и их влияние на земную цивилизацию.

По мнению бывшего президента Польши, в ближайшем космосе существует три вида разумных существ

невысокие существа, именуемые уфологами серыми гуманоидами,

светловолосые великаны с правильными чертами лица

и рептилоиды.

При этом человечество располагается на самой низкой ступени развития относительно своих собратьев по разуму.

США: тайна НЛО "разглашению не подлежит"

Больше других утечку информации о контактах с пришельцами допускали руководители США. Несколько лет назад в Вашингтоне была опубликована книга уфолога Ларри Холкомба "Президенты и НЛО: Тайная история от Рузвельта до Обамы".

Согласно тексту книги, первым из президентов США, кто встретился с пришельцами, был Дуайт Эйзенхауэр.

Впоследствии глава страны будто бы подписал с инопланетянами соглашение, суть которого сводилась к получению технологий в обмен на похищение людей для экспериментов.

Сам президент подобные слухи о себе не комментировал. Но его правнучка Лора Эйзенхауэр в 2014 году заявила журналистам, что прадедушка перед смертью будто бы подтвердил факт своих встреч с пришельцами.

Самым разговорчивым президентом США в отношении НЛО оказался Джон Кеннеди. После вступления в должность его познакомили с материалами о контактах американского правительства с инопланетянами, а также показали обломки летающей тарелки и тела пришельцев. Что сделал после этого Джон Кеннеди? Написал письмо директору ЦРУ, в котором сообщил, что принял решение раскрыть миру тайну о контактах с инопланетянами с трибуны ООН. Письмо датировано 12 ноября 1963 года, а спустя десять дней болтливого президента убили.

В свою очередь, Ричард Никсон в одном из своих выступлений откровенно заявил:

"Я всё ещё не имею права обсуждать информацию об НЛО и внеземном разуме, которой располагает правительство. Обсуждение этого вопроса продолжается".

При этом в тайнике в Белом доме была найдена некая капсула с записями Никсона, в которых президент заявлял о сотрудничестве властей страны с пришельцами и получении от них новейших технологий.

Громче других об опасности инопланетного вторжения среди лидеров США высказывался Рональд Рейган, заявив о возможной инопланетной в мае 1988 года с трибуны ООН.

Ватикан и Лхаса в курсе дела

Считается, что самой осведомлённой организацией в мире является Ватикан. Не удивительно, что папское государство не могло остаться в стороне от обсуждения инопланетной угрозы.

В 2016 году руководство папского престола интригующе сообщило, что готовится раскрыть миру правду о пришельцах, которых предыдущий Папа Римский признал божьими существами.

В свою очередь, Папа Франциск не раз публично заявлял, что пришельцы ранее посещали Землю и скоро об этом будет объявлено официально.

При этом один из представителей Ватикана священник Гай Консолманьо публично заявил, что пришельцы действительно существуют, но бояться их не стоит, поскольку они не агрессоры, а друзья. Когда они прибудут на Землю, жизнь человечества изменится в лучшую сторону.

На тему пришельцев в 2014 году высказался и руководитель всех буддистов мира Далай-Лама. В частности, духовный лидер буддистов заявил:

"Пришельцы такие же, как и мы, даже если они отличаются внешне".

По словам Далай-Ламы, официальная встреча с инопланетянами должна состояться в ближайшие несколько лет. Однако опасаться этого не надо, так как пришельцы дружественны землянам.

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