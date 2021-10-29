EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Соколов

Директор НАСА признал существование инопланетян

Непознанное » Уфология

Во второй половине октября директор NASA Билл Нельсон выступил с сенсационным сообщением, в котором официально подтвердил возможность существования пришельцев.

Директор НАСА признал существование инопланетян

Ранее американское военное ведомство также предоставило публике видео пролёта нескольких неопознанных летающих объектов, а в июне разведка США назвала НЛО одной из угроз национальной безопасности страны.

Возникает вопрос, действительно ли пришельцы угрожают землянам. Ответ на этот вопрос можно найти в выступлениях руководителей стран мира и глав духовных конфессий планеты.

Лех Валенса: угроза существует

Два года назад бывший президент Польши Лех Валенса удивил мировое сообщество необычным сообщением. Во время выступления в городе Кросно политик неожиданно заявил, что инопланетная жизнь существует, а человечеству стоит всерьёз опасаться нашествия инопланетян. Причём ранее бывший руководитель Польши в увлечении уфологией замечен не был.

Самое интересное, что Лех Валенса не просто абстрактно упомянул об угрозе вторжения инопланетян, а достаточно подробно описал виды разумных космических рас и их влияние на земную цивилизацию.

По мнению бывшего президента Польши, в ближайшем космосе существует три вида разумных существ

  • невысокие существа, именуемые уфологами серыми гуманоидами,
  • светловолосые великаны с правильными чертами лица
  • и рептилоиды.

При этом человечество располагается на самой низкой ступени развития относительно своих собратьев по разуму.

США: тайна НЛО "разглашению не подлежит"

Больше других утечку информации о контактах с пришельцами допускали руководители США. Несколько лет назад в Вашингтоне была опубликована книга уфолога Ларри Холкомба "Президенты и НЛО: Тайная история от Рузвельта до Обамы".

Согласно тексту книги, первым из президентов США, кто встретился с пришельцами, был Дуайт Эйзенхауэр.

Впоследствии глава страны будто бы подписал с инопланетянами соглашение, суть которого сводилась к получению технологий в обмен на похищение людей для экспериментов.

Сам президент подобные слухи о себе не комментировал. Но его правнучка Лора Эйзенхауэр в 2014 году заявила журналистам, что прадедушка перед смертью будто бы подтвердил факт своих встреч с пришельцами.

Самым разговорчивым президентом США в отношении НЛО оказался Джон Кеннеди. После вступления в должность его познакомили с материалами о контактах американского правительства с инопланетянами, а также показали обломки летающей тарелки и тела пришельцев. Что сделал после этого Джон Кеннеди? Написал письмо директору ЦРУ, в котором сообщил, что принял решение раскрыть миру тайну о контактах с инопланетянами с трибуны ООН. Письмо датировано 12 ноября 1963 года, а спустя десять дней болтливого президента убили.

В свою очередь, Ричард Никсон в одном из своих выступлений откровенно заявил:

"Я всё ещё не имею права обсуждать информацию об НЛО и внеземном разуме, которой располагает правительство. Обсуждение этого вопроса продолжается".

При этом в тайнике в Белом доме была найдена некая капсула с записями Никсона, в которых президент заявлял о сотрудничестве властей страны с пришельцами и получении от них новейших технологий.

Громче других об опасности инопланетного вторжения среди лидеров США высказывался Рональд Рейган, заявив о возможной инопланетной в мае 1988 года с трибуны ООН.

Ватикан и Лхаса в курсе дела

Считается, что самой осведомлённой организацией в мире является Ватикан. Не удивительно, что папское государство не могло остаться в стороне от обсуждения инопланетной угрозы.

В 2016 году руководство папского престола интригующе сообщило, что готовится раскрыть миру правду о пришельцах, которых предыдущий Папа Римский признал божьими существами.

В свою очередь, Папа Франциск не раз публично заявлял, что пришельцы ранее посещали Землю и скоро об этом будет объявлено официально.

При этом один из представителей Ватикана священник Гай Консолманьо публично заявил, что пришельцы действительно существуют, но бояться их не стоит, поскольку они не агрессоры, а друзья. Когда они прибудут на Землю, жизнь человечества изменится в лучшую сторону.

На тему пришельцев в 2014 году высказался и руководитель всех буддистов мира Далай-Лама. В частности, духовный лидер буддистов заявил:

"Пришельцы такие же, как и мы, даже если они отличаются внешне".

По словам Далай-Ламы, официальная встреча с инопланетянами должна состояться в ближайшие несколько лет. Однако опасаться этого не надо, так как пришельцы дружественны землянам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Невидимые НЛО следят за Землей
Редактор: Елена Тимошкина
Темы лех валенса джон кеннеди билл нельсон папа франциск рональд рейган
Новости
Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни
Светлана Пермякова рассказала об обмане на шоу "Секрет на миллион"
Жириновский предложил заставить Рашкина съесть лося целиком
В Сети опубликовало видео с задержанием депутата Рашкина
На Украине предложили перейти с газа на пеллеты
Фильм о кооперативе "Бест Вей": более 100 тыс. просмотров
Органы опеки посетили особняк Полины Гагариной
Украинская разведка заявила, что Россия наращивает вооружение Донбасса
Россия и Финляндия возобновят туристический поток к концу года — Владимир Путин
Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
Последние материалы
Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни
Светлана Пермякова рассказала об обмане на шоу "Секрет на миллион"
Эксперт: ситуация в Белоруссии может пойти по украинскому сценарию
Жириновский предложил заставить Рашкина съесть лося целиком
Директор НАСА признал существование инопланетян
В Сети опубликовало видео с задержанием депутата Рашкина
На Украине предложили перейти с газа на пеллеты
Фильм о кооперативе "Бест Вей": более 100 тыс. просмотров
Органы опеки посетили особняк Полины Гагариной
Украинская разведка заявила, что Россия наращивает вооружение Донбасса
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Ирина Шлионская Полезные продукты – не значит низкокалорийные Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Директор НАСА признал существование инопланетян Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников