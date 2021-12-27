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Эксперт Сарни рассказала, как в США покупают лояльность граждан к вакцинации

Мир

Художник и искусствовед Елена Сарни ответила Pravda.Ru на вопрос, почему в американском обществе более лояльно относятся к необходимости вакцинироваться против коронавируса, чем в России.

Колись или увольняйся: Америка тонет в пучине прививочного тоталитаризма

"Если в американском социуме какие-то авторитетные учёные или главный санитарный врач говорит: "Ребята, так будет лучше для вас", то "ребята" обычно к этому прислушиваются и не подвергают его авторитет сомнению. Вообще, это очень американское качество: я это принимаю на веру, пока мне не докажут обратного. Значит, если главный врач говорит: "Это хорошо, давайте это делать", люди обычно это делают", — сказала она.

Сарни также обратила внимание, что американским властям всё равно приходится искать средства мотивации для привлечения населения к вакцинации, а в некоторых случаях даже прибегать к наказаниям.

"Например, в Нью-Йорке платят, по-моему, $100. Людей поощряют деньгами. Это очень американская тема: наказывают деньгами, награждают деньгами, поощряют деньгами. Деньги — это мерило жизни. На некоторых работах, как я знаю: или ты прививаешься, или завтра ты увольняешься", — рассказала она.

По мнению эксперта, о демократии в данном случае речь не идёт: в настоящее время в каждой стране своя риторика, своя демократия, и есть свои законы. Вопрос только в том, насколько люди готовы их исполнять — радостно или нет, резюмировала она.

Ранее мэрия Нью-Йорка сообщила, что жителям будут платить за прививку от COVID-19 по $100. Для получения вознаграждения горожанам нужно просто указать дату получения первой дозы вакцины на специальном сайте.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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