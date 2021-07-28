Привившимся от COVID-19 жителям Нью-Йорка будут платить по $100

Жителям Нью-Йорка обещают платить за прививку от COVID-19 по $100.

Для получения вознаграждения горожанам нужно просто указать дату получения первой дозы вакцины на специальном сайте.

"Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите 100 долларов. Это так просто", — говорится на странице мэрии Нью-Йорка в Twitter.

Это уже не первая попытка властей штата стимулировать горожан на вакцинацию. Ранее мэр Нью-Йорка пообещал привившимся бесплатный фастфуд. Всем, кто сделал прививку от COVID-19, чтобы получить обед, нужно было предъявить сертификат о вакцинации.

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