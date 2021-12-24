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Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за "Северного потока-2"

Мир

В коалиции, которая сформировала новое правительство Германии, может произойти серьёзный раскол из-за разногласий по поводу российского газопровода "Северный поток-2", сообщает телеканал Das Erste.

Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за "Северного потока-2"

Журналистка Коринна Эмундс отметила, что новый глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок попала в сложную ситуацию из-за того, что российско-немецкие отношения сильно ухудшились на фоне украинского кризиса. Германия нуждается в новом курсе во внешней политике, однако новый канцлер Олаф Шольц не пытается что-то изменить в этом отношении.

По словам автора материала, у "Зелёных" и социал-демократов нет единой позиции по поводу газопровода "Северный поток-2", который соединяет Россию и Германию, на что указывает отсутствие проекта в коалиционном соглашении. Эмундс назвала СП-2 "слоном в посудной лавке между партиями "Светофора".

Известно, что "Зелёные" критиковали газопровод, а социал-демократическая партия Германии поддерживала проект.

По словам эксперта по России из немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клуге, "Северный поток-2" является клином в коалиции и испытанием на прочность для нового правительства.

Если коалиция не выработает единую позицию во внешней политике и не достигнет внутреннего консенсуса по поводу российского газопровода, то коалиция может расколоться, считает журналистка Эмундс.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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