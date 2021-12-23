В США одобрили таблетку от коронавируса фирмы Pfizer

Американский медицинский регулятор FDA разрешил выпуск в гражданский оборот и применение таблетки от коронавируса, разработанной компанией Pfizer. Paxlovid можно выписывать пациентам старше 12 лет.

Однако регулятор позиционирует препарат как "экстренное" средство.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer", — цитирует релиз ведомства "Лайф".

Кроме того, согласно документам, регулятор предупреждает о возможных побочных эффектах:

нарушении вкусовых ощущений,

диарее,

высоком давлениие,

боли в мышцах.

Согласно информации, препарат можно будет купить только по рецепту врача и в случае, если коронавирус подтверждён лабораторным путём. Отмечается, что таблетки смогут выписывать сразу после диагностики COVID-19 либо в течение пяти дней после обнаружения вируса.

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