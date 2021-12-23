EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу: Попытки Запада изолировать российских военных тщетны
Какие битвы на мировой арене ведёт Россия, рассказал Сергей Лавров
Байден рассказал, при каком условии будет переизбираться в 2024 году
Олаф и "зелёные" в ФРГ согласовали позиции по "Северному потоку-2"
Пушков раскритиковал жалобы торгпреда США на российское импортозамещение
Кто в 2022 году сможет стать пенсионером,а кто нет - рассказали в ПФР
Роспотребнадзор: инкубационный период "омикрона" сократился до нескольких дней
Историк Корчагин сравнил русских и англосакских колонизаторов
МИД Литвы призвал НАТО не вести переговоры с Москвой по гарантиям безопасности

В США одобрили таблетку от коронавируса фирмы Pfizer

Мир

Американский медицинский регулятор FDA разрешил выпуск в гражданский оборот и применение таблетки от коронавируса, разработанной компанией Pfizer. Paxlovid можно выписывать пациентам старше 12 лет.

В США одобрили таблетку от коронавируса фирмы Pfizer

Однако регулятор позиционирует препарат как "экстренное" средство.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer", — цитирует релиз ведомства "Лайф".

Кроме того, согласно документам, регулятор предупреждает о возможных побочных эффектах:

  • нарушении вкусовых ощущений,
  • диарее,
  • высоком давлениие,
  • боли в мышцах.

Согласно информации, препарат можно будет купить только по рецепту врача и в случае, если коронавирус подтверждён лабораторным путём. Отмечается, что таблетки смогут выписывать сразу после диагностики COVID-19 либо в течение пяти дней после обнаружения вируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Украина обязала женщин вставать на воинский учёт: библиотекари и менеджеры
Канадец купил с аукциона первую в мире эсэмэску за $150 тысяч
В Улан-Удэ могут эвакуировать жителей из-за аварии на ТЭЦ
Псаки отмахнулась от предупреждений Путина об "ответе на агрессию США"
В США одобрили таблетку от коронавируса фирмы Pfizer
Шойгу: Попытки Запада изолировать российских военных тщетны
Трамп признался, что симпатизировал Сноудену и Ассанжу: "Хорошие люди"
Какие битвы на мировой арене ведёт Россия, рассказал Сергей Лавров
Байден рассказал, при каком условии будет переизбираться в 2024 году
Олаф и "зелёные" в ФРГ согласовали позиции по "Северному потоку-2"
Популярное
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей

Более 15 тысяч врачей и ученых со всего мира подписали декларацию против вакцинации детей от коронавируса препаратами на основе мРНК.

Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Шоу-бизнес
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников