Pfizer протестирует таблетку от COVID-19 на россиянах

Американской фармацевтической компании Pfizer разрешил Росздравнадзора провести в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19.

Как было ранее заявлено фирмой, новое лекарство сокращает риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом почти на 89%.

"Ингибитор протеазы+ритонавир — это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжёлого течения болезни", — пишут "Ведомости".

Согласно информации, на третьем этапе испытаний задействую всего семь тысяч человек из разных стран мира. Из России в испытаниях примут участие 90. Как отмечает издание, большая часть из Москвы и Санкт-Петербурга.

Основное требование к испытуемым: возраст старше 18 лет и контакт в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

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