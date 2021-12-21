EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова оценила заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
В чём заключается опасность "праздничного сердца", рассказали кардиологи
Более 300 заключённых в саратовской колонии отказались от заявлений о пытках
В Госдуме оценили проект о ежемесячной выплате 10 тыс. руб семьям с детьми
Фигуриста Соловьёва избили неизвестные, когда он заступился за девушку
Около 40% от всех инвестиций столичной ОЭЗ приходятся на "Алабушево"
Визажист рассказал, каким макияжем можно удивить знакомых на Новый год
Мясников о COVID-19 в 2022 году: "Новые штаммы будут всё более заразными"
Польша делает из солдата-перебежчика в Белоруссию наркомана и насильника

Политолог оценил вероятное возвращение Порошенко на Украину

Мир

Политолог Егор Кваснюк в беседе с Pravda.Ru рассказал, что будет, когда бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого обвинили в государственной измене, вернётся в страну.

Политолог оценил вероятное возвращение Порошенко на Украину

"Всё зависит оттого, с кем Порошенко сможет переговорить, находясь в поездке. Если Порошенко выйдет на так называемую агрессивную группу генералов в США, которые хотят устроить на территории Украины гражданскую войну, то есть усилить атаку на Донбасс, а Зеленский показал, что он это не в состоянии сделать, то Порошенко, пообещав выполнить всё это, может сохранить за собой статус-кво, и Зеленский не сможет его посадить в тюрьму", — сказал эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что если Порошенко вернётся на Украину без соответствующих обещаний, начнётся "вялотекущая шизофрения" и судебное разбирательство. Также специалист указал на невозможность дать чёткий прогноз из-за большого числа внешних факторов.

"В любом случае какая бы ни была сейчас игра у Украины, всё зависит от Дедушки Мороза. Если в стране мороз продержится более 20 дней, то там начнётся техногенная катастрофа самая. Идёт колоссальный кризис неплатежей, у населения нет денег платить за тепло, за воду горячую, за электроэнергию, поэтому их начнут отключать. Если это всё произойдёт в процессе возврата Порошенко, то он может сказать, что американцы решили уничтожить Украину, устроить там массовый хаос, устроить там полный беспредел", — заявил специалист.

Ранее бывшему украинскому лидеру официально предъявили обвинения в государственной измене. По данным правоохранителей, политик пользовался должностью президента в ущерб Украине. Он сотрудничал с Россией и ЛДНР во вред стране, а также финансировал террористов и создавал энергетическую зависимость Киева от Москвы, сообщило следствие.

В данный момент Порошенко находится в Варшаве. Он подчеркнул, что вместе с европейскими политиками занят разработкой мер против РФ.

"Мне передают "привет" из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", — сказал в своём Telegram-канале экс-президент Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Посадят ли Порошенко? Сбежавшего с Украины экс-президента официально подозревают в госизмене
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Омбудсмен выступает за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов
Адвокат Карабанов: Минюст хочет усложнить жизнь адвокатам
Захарова оценила заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Учёные из США выяснили, что снится людям перед смертью
Политолог оценил вероятное возвращение Порошенко на Украину
В чём заключается опасность "праздничного сердца", рассказали кардиологи
Более 300 заключённых в саратовской колонии отказались от заявлений о пытках
Анорексия может быть врожденной
Лучшие саундтреки к фильмам 2021 года
Популярное
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным

Адвокат объяснил, почему расторжение брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой прошло так гладко.

Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Шоу-бизнес
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Ирина Гусакова Лучшие саундтреки к фильмам 2021 года Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников