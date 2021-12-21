Политолог оценил вероятное возвращение Порошенко на Украину

Политолог Егор Кваснюк в беседе с Pravda.Ru рассказал, что будет, когда бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого обвинили в государственной измене, вернётся в страну.

"Всё зависит оттого, с кем Порошенко сможет переговорить, находясь в поездке. Если Порошенко выйдет на так называемую агрессивную группу генералов в США, которые хотят устроить на территории Украины гражданскую войну, то есть усилить атаку на Донбасс, а Зеленский показал, что он это не в состоянии сделать, то Порошенко, пообещав выполнить всё это, может сохранить за собой статус-кво, и Зеленский не сможет его посадить в тюрьму", — сказал эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что если Порошенко вернётся на Украину без соответствующих обещаний, начнётся "вялотекущая шизофрения" и судебное разбирательство. Также специалист указал на невозможность дать чёткий прогноз из-за большого числа внешних факторов.

"В любом случае какая бы ни была сейчас игра у Украины, всё зависит от Дедушки Мороза. Если в стране мороз продержится более 20 дней, то там начнётся техногенная катастрофа самая. Идёт колоссальный кризис неплатежей, у населения нет денег платить за тепло, за воду горячую, за электроэнергию, поэтому их начнут отключать. Если это всё произойдёт в процессе возврата Порошенко, то он может сказать, что американцы решили уничтожить Украину, устроить там массовый хаос, устроить там полный беспредел", — заявил специалист.

Ранее бывшему украинскому лидеру официально предъявили обвинения в государственной измене. По данным правоохранителей, политик пользовался должностью президента в ущерб Украине. Он сотрудничал с Россией и ЛДНР во вред стране, а также финансировал террористов и создавал энергетическую зависимость Киева от Москвы, сообщило следствие.

В данный момент Порошенко находится в Варшаве. Он подчеркнул, что вместе с европейскими политиками занят разработкой мер против РФ.

"Мне передают "привет" из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", — сказал в своём Telegram-канале экс-президент Украины.

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