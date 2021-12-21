Заседание Совета Россия — НАТО может пройти в начале 2022 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия — НАТО может состояться в 2022 году.

"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Недавно генсек Североатлантического альянса сообщил, что намерен повлиять на возобновление работы Совета Россия — НАТО, поскольку в рамках этого формата можно обсуждать ситуацию на Украине.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ передал США и их союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте Москва настаивает, чтобы Североатлантический альянс предоставил гарантии нерасширения НАТО на территорию Украины.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал начать переговоры, чтобы выработать чёткие международно-правовые договорённости для исключения дальнейшего продвижения НАТО на Восток.

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