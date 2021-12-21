Лукашенко заявил, что может перевоспитать американских космонавтов

Белорусский лидер Александр Лукашенко, вручая орден лётчику-космонавту Олегу Новицкому, спросил, почему тот с собой не позвал "америкосов".

Астронавт прибыл в Белоруссию, где он родился, чтобы получить награду орден Дружбы народов. Президент пошутил, сказав, что Новицкий мог бы приехать вместе со своими коллегами из США, тогда американских космонавтов могли бы отправить на перевоспитание.

"Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро", — передаёт агентство БЕЛТА слова Лукашенко.

Лидер очень тепло отозвался о Новицком, и, обращаясь к нему, попросил не забывать о родной земле.

"То, что он делает для своей родины, он делает правильно. Всё-таки рано или поздно ты придёшь на эту землю, поэтому не надо терять свои корни", — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад оказывает давление на Белоруссию. Он объяснил, что это происходит в общем контексте борьбы против России и её друзей.

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