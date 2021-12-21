Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов

Стоимость январских фьючерсов на поставку газа в Европе обновила исторический максимум, превысив 2000 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

Во вторник утром январские фьючерсы продавались за 1800 долларов, но уже к 15:00 цены преодолели рубеж в 2000 долларов, зафиксировавшись на отметке 2004 долларов, что на 16,7% выше, чем днём ранее (1716,7 долларов).

Впервые цены на "голубое топливо" установили исторический рекорд в начале октября, когда газ подорожал до 1900 долларов. В середине декабря отметка опустилась с 1700 до 1595 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты считают, что газ дорожает на фоне энергетического кризиса в европейских странах, который произошёл из-за низкого уровня заполненности газовых хранилищ. Кроме того, причиной такой динамики стало уменьшение объёма прокачки топлива через газопровод "Ямал-Европа" и заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по поводу "Северного потока-2".

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