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Дави на газ: голубое топливо превысило отметку в $1900 за тысячу кубометров

Экономика

На открытии биржевых торгов в этот понедельник цена на газ в Европе взлетела выше отметки в 1900 долларов за тысячу кубометров. С прошлой недели топливо подорожало более чем на 7%. 

Дави на газ: голубое топливо превысило отметку в 00 за тысячу кубометров

Так, согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1921 за тысячу кубометров, цитирует показатели "Интерфакс". 

Впервые стоимость на голубое топливо побила исторический рекорд в начале октября. Тогда, по данным торгов, отметка превысила 1900 долларов. В середине декабря, на лондонской бирже заявили, что отметка опустилась с 1700 до 1595 долларов за тысячу кубометров. 

По мнению экспертов, стоимость голубого топлива увеличивается на фоне энергетического кризиса в европейских странах, который случился из-за низкого уровня заполненности газовых хранилищ. Кроме того, причиной таких "зверских" цен могло стать и уменьшение объёма прокачки топлива через газопровод "Ямал-Европа". 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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