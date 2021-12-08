Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе растут уже третий день подряд. В среду, 8 декабря, стоимость фьючерсов превысила 1150 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

В апреле-мае в Европе начался рост цен на газ. Сначала средняя цена составляла 250-300 долларов за тысячу кубометров, однако в конце августа "голубое топливо" подорожало до 600 долларов, а в начале октября установило исторический рекорд, преодолев отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, стоимость газа увеличивается на фоне энергетического кризиса в европейских странах, который случился из-за низкого уровня заполненности газовых хранилищ, ограниченных предложений от основных поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии.

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