Польский генерал требует расстрелять солдата-перебежчика

Польский солдат, который покинул свой пост, чтобы получить убежище в Белоруссии на фоне миграционного кризиса, разворачивающегося на границах ЕС, заслуживает того, чтобы заплатить за поступок жизнью, заявил экс-командующий сухопутными войсками Варшавы.

В интервью польскому ИА wPolityce, генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что Эмиль Чечко, боец 16-й Поморской механизированной дивизии Польши, "совершил худшее во время войны преступление, перейдя на сторону врага”.

"Если я читаю в СМИ, что сегодня прокуратура открыла дело и ему грозит до 10 лет лишения свободы, я удивляюсь. Дезертиру должно грозить только одно наказание: смертная казнь". И это даже не подлежит обсуждению, — сказал Скрипчак. — Пуля в лоб, и все”.

Напомним, ранее погранкомитет Белоруссии объявил, что Чешко пересек границу и попросил политического убежища, поскольку "не согласен политикой Варшавы в отношении миграционного кризиса и … бесчеловечного обращения с беженцами”.

Чуть позже польский солдат-перебежчик появился на белорусском государственном телеканале и заявил, что во время своей службы на линии разграничения он видел, как застрелили двух польских добровольцев, приехавших в регион, чтобы помочь потенциальным просителям убежища. Однако он не представил доказательств в подтверждение своих слов, а сообщений о пропавших без вести гуманитарных сотрудниках не поступало.