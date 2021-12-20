Песков заявил об отсутствии политических преследований в РФ

В России нет преследуемых за политические убеждения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В РФ нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются… Но каких-то политических преследований в России нет", — цитирует ТАСС комментарий представителя Кремля по поводу украинского закона об упрощённом получении украинского гражданства россиянами, преследуемыми по политическим мотивам.

По мнению Пескова, формулировка этого документа "абсолютно неверна по сути".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий упрощение порядка предоставления гражданства страны некоторым категориям иностранцев. Как пояснили в администрации Зеленского, в частности, процедура получения украинского гражданства упрощена для россиян, которые в своей стране "подверглись преследованиям за политические убеждения".

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