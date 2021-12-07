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Навального* заставили работать швеёй в тюрьме

Общество

Алексей Навальный рассказал, как его приобщают к общественно-полезному труду в тюрьме. Профессия, которую пришлось осваивать заключённому, его немного обескуражила.

Навального* заставили работать швеёй в тюрьме

Навальный признался, что в тюрьме стал лучше понимать феминисток.

Оппозиционеру предложили на выбор несколько тюремных профессий: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий. В списке также значилась швейная промзона.

"Мне нравится картинка, где я пекарь, — стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают хлеба, и чему-то задумчиво улыбаюсь", — написал осужденный в своём Instagram-аккаунте.

Номенклатурная должность всё же отпугнула Навального, и он записался в швейный цех.

Тюремное начальство тут же назвало блогера швеёй, что несколько уязвило "сидельца".

"Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать "швея” в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей” вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть", — размышлял Навальный.

В итоге оказалось, что альтернативы названию швея вовсе нет, а оператор швейного цеха — это другая профессия.

Навальный вспомнил, как смеялся над феминистками, которые не хотят быть "блогером" и "автором" в мужском роде, а желают быть "блогерками" и "авторками".

Блогер попытался найти синоним мужского рода профессии швея.

"Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?" — перечисляет заключённый.

 * Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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