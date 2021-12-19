InfoBrics: Украина может лишиться поддержки НАТО в случае военных провокаций

Украина может лишиться поддержки Североатлантического альянса, если продолжит устраивать провокации в адрес РФ, пишет политолог Лукас Лейрос в статье, опубликованной на портале InfoBrics.

По словам эксперта, Украина всё чаще устраивает провокации, потому что уверена в поддержке НАТО и вмешательстве альянса в случае агрессии со стороны РФ.

"Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными", — отметил Лейрос.

Власти Украины не понимают, что их страна является инструментом в руках НАТО. Запад даёт Киеву ощущение безопасности и подталкивает к активным действиям, направленным против России, считает автор.

Историю Украины с 2014 года по настоящее время можно описать одним словом — провокация, подчеркнул Лейрос. Он добавил, что Россия не отвечает агрессией на провокации и пытается уладить дела ненасильственным путём.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса будет продолжаться, нравится это России или нет.

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