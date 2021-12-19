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В Литве призвали НАТО игнорировать требования России

Мир

Руководитель Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас предостерёг НАТО от выполнения требований Москвы. По мнению министра, российские власти пытаются ослабить военную мощь альянса.

В Литве призвали НАТО игнорировать требования России

"Требования России — это раскол НАТО, ослабление вооружения восточной Европы и уменьшение или ограничение присутствия США в Европе… Эти требования нельзя принять, если мы думаем о безопасности своих стран", — заявил Анушаускас, слова которого приводит LRT.

Также во время встречи с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт глава Минобороны Литвы подчеркнул, что Вильнюс и Берлин не допустят раздел Европы на сферы влияния. Россия не имеет право запрещать странам самостоятельно решать, как им обеспечивать свою безопасность, добавил Анушаускас.

Ламбрехт поддержала позицию литовского министра. По её мнению, Москва не может указывать членам военно-политического блока НАТО. Требования российских властей не являются темой для дискуссии, заключила политик.

Ранее Ламбрехт пригрозила президенту РФ Владимиру Путину и его окружению санкциями из-за агрессивных действий по отношению к Украине. Как отметила министр, она прибыла в Литву, чтобы узнать мнение военных НАТО о ситуации на российско-украинской границе.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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