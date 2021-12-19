В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения

Руководитель Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что в отношении российских руководителей необходимо ввести санкции из-за агрессивных действий против Украины. Пострадать должны президент Владимир Путин и его окружение, подчеркнула министр.

"На данный момент мы должны наметить целью Путина и его окружение", — сказала Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag.

Также глава Минобороны Германии не исключила, что немецкая сторона способна отменить договорённости по магистральному газопроводу "Северный поток-2", поскольку властям необходимо использовать все методы для сдерживания "российской агрессии". Ламбрехт выразила понимание страха Киева перед Москвой и её планами атаковать страну.

Министр анонсировала визит в Литву с целью поговорить с военными НАТО и узнать их мнение о ситуации на российско-украинской границе. Как отметила политик, её беспокоит обстановка на этой территории.

Ранее руководитель Минобороны Украины Алексей Резников призвал Европу предоставить не только оборонительное оружие, но и наступательное. Таким образом враги поймут, что Киев может дать отпор, не станут нарушать границы чужой страны, пояснил министр.

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