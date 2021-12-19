Президент Сербии предрёк "полный хаос" в энергетическом секторе Европы

Лидер Сербии Александар Вучич назвал "полным хаосом" будущую энергетическую обстановку в Европе. Это заявление политик сделал в ходе визита в ТЭС "Костолац".

По словам президента, Сербия смогла сохранить стабильность сети электричества. Вучич сообщил, что ресурсом обеспечили все домохозяйства, за исключением 500 объектов в рамках статистической погрешности. Как объяснил политик, энергетический кризис получилось избежать из-за поставок мазута из Азербайджана и Ирана.

"Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам", - предупредил президент, слова которого приводит Tanjug.

Ранее в CNN писали, что американский лидер Джозеф Байден не станет вводить санкции в сфере энергетики против Москвы, так как из-за этого решения может подорожать бензин в США. Вместе с этим некоторые политологи отметили: западные страны не способны сдержать "российскую агрессию" без подобных мер.

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