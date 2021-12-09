CNN: Байден не будет вводить санкции против России из-за роста стоимости бензина

Президент США Джо Байден рассматривает санкции против РФ в области энергетики в качестве крайней меры, так как они могут повлиять на дальнейший рост стоимости бензина в Штатах, передаёт CNN со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания уточнили, что власти США точно не собираются вводить сразу несколько серьёзных запретов в отношении России.

"Сектор энергетики — наиболее крайняя мера. Не вижу, чтобы энергетические санкции находились в первой группе ограничений", — сказал источник CNN.

Однако некоторые эксперты убеждены: Запад не сможет "сдержать агрессию" РФ, если не утвердит санкции в энергетической сфере. По их словам, без таких запретов меры против Москвы будут недостаточными.

Ранее власти США начали обсуждать с союзниками возможность полной изоляции России от мировой экономики. Так, западные политики предлагают отключить РФ от платёжной системы SWIFT и заблокировать конвертацию рубля в другие валюты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.