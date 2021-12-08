EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Китае приветствуют улучшение отношений между США и Россией
МИД РФ: США могут подключиться к "нормандскому формату"
В "Коммунистах России" оценили заявления о сносе памятников Ленину в РФ
Совладельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" задержали по делу о хищении
Песков спрогнозировал увеличение числа вакцин от COVID-19 в РФ до 10 за год
Байден не сказал Путину о своих намерениях по "Северному потоку-2"
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров
Краско не сдержал слёз на гражданской панихиде Нины Ургант
Ефимов: После введённых нерабочих дней, роста безработицы по Москве не произошло

Американский сенатор: Россия — "бензоколонка", слишком много себе позволяет

Мир

Сенатор-республиканец Митт Ромни на слушаниях в сенате о событиях вокруг Украины заявил, что Россия это "бензоколонка, притворяющаяся государством".

Американский сенатор: Россия — "бензоколонка", слишком много себе позволяет

Выступая перед коллегами, сенатор Ромни сделал прогноз: "Если Украину захватят, будет повстанческое движение, партизанская война и России это так легко не достанется…" А затем продолжил:

"Я хочу поддержать то, что говорил сенатор Рассел: Россия — это бензоколонка, управляемая мафией и притворяющаяся государством".

При этом, сообщил сенатор-республиканец, "у России много проблем: население сокращается, материальная база слабая, они слишком полагаются на свои природные ресурсы", сообщает издание "Вести.ua".

"И, глядя на Россию, я озабочен тем, что амбиции Путина не ограничиваются Украиной. Украина — всего лишь закуска для его растущих аппетитов", — поделился тревогами с коллегами Митт Ромни.

Про "страну-бензоколонку" в марте 2014 года в эфире телеканала CNN заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн (ныне покойный):

"Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Это клептократия, это коррупция, это страна, чья экономика на самом деле зависит только от нефти и газа. Поэтому важно ввести экономические санкции, предоставить определённую военную поддержку украинцам".

То есть в принципе, сенатор Митт Ромни просто повторил это высказывание Маккейна. Точнее сказать, повторил упомянутый Ромни сенатор Рассел, а тот его поддержал.

Сказанное Маккейном семь лет назад его коллегам по сенату явно понравилось. Впрочем, ничего нового с тех пор сенаторы не придумали. Ну а оскорбления в адрес другого государства больше говорят об их уровне понимания международных проблем, нежели как-то задевают Россию.

В общем-то, это говорит об отсутствии какой-либо стратегии и понимания того, как Соединённым Штатам добиться своих целей в отношении России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Маккейн не вправе решать за Россию"
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Путин отправил Меркель телеграмму и выразил уверенность дальнейшем общении
Американский сенатор: Россия — "бензоколонка", слишком много себе позволяет
Уроженка СССР отказалась от должности в Министерстве финансов США
Вирусолог Зверев опроверг утверждения об основных переносчиках COVID-19
В МИД РФ надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" весной
"Квартира для славян" - фобии или глупость?
Собчак упала в обморок на смотровой площадке в США
В Китае приветствуют улучшение отношений между США и Россией
МИД РФ: США могут подключиться к "нормандскому формату"
В "Коммунистах России" оценили заявления о сносе памятников Ленину в РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Инна Новикова "Квартира для славян" - фобии или глупость? Инна Новикова Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников