Американский сенатор: Россия — "бензоколонка", слишком много себе позволяет

Сенатор-республиканец Митт Ромни на слушаниях в сенате о событиях вокруг Украины заявил, что Россия это "бензоколонка, притворяющаяся государством".

Выступая перед коллегами, сенатор Ромни сделал прогноз: "Если Украину захватят, будет повстанческое движение, партизанская война и России это так легко не достанется…" А затем продолжил:

"Я хочу поддержать то, что говорил сенатор Рассел: Россия — это бензоколонка, управляемая мафией и притворяющаяся государством".

При этом, сообщил сенатор-республиканец, "у России много проблем: население сокращается, материальная база слабая, они слишком полагаются на свои природные ресурсы", сообщает издание "Вести.ua".

"И, глядя на Россию, я озабочен тем, что амбиции Путина не ограничиваются Украиной. Украина — всего лишь закуска для его растущих аппетитов", — поделился тревогами с коллегами Митт Ромни.

Про "страну-бензоколонку" в марте 2014 года в эфире телеканала CNN заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн (ныне покойный):

"Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Это клептократия, это коррупция, это страна, чья экономика на самом деле зависит только от нефти и газа. Поэтому важно ввести экономические санкции, предоставить определённую военную поддержку украинцам".

То есть в принципе, сенатор Митт Ромни просто повторил это высказывание Маккейна. Точнее сказать, повторил упомянутый Ромни сенатор Рассел, а тот его поддержал.

Сказанное Маккейном семь лет назад его коллегам по сенату явно понравилось. Впрочем, ничего нового с тех пор сенаторы не придумали. Ну а оскорбления в адрес другого государства больше говорят об их уровне понимания международных проблем, нежели как-то задевают Россию.

В общем-то, это говорит об отсутствии какой-либо стратегии и понимания того, как Соединённым Штатам добиться своих целей в отношении России.

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