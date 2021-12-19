Экс-агент ЦРУ призвал перестать делать из России "империю зла"

Америка навязывает своим гражданам мнение о том, что Россия, как и Советский союз — "империи зла". По словам бывшего агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джозефа Вайсберга, власти США "застряли в прошлом".

Вайсберг подчеркнул, что со времён холодной войны мало что изменилось, США также видят в России недруга, которого по сей день, как и СССР когда-то, пытаются выставить в негативном свете.

"Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии", — написал экс-агент ЦРУ для The Washington Post.

Кроме того, Вайсберг подчеркнул, что все санкции и разговоры вокруг якобы российской агрессии, вышли на уровень общей истерии, как это было в 50-х годах. Он пояснил, что любой разумный человек счёл бы угрозой размещение американского вооружения на территории бывших республик Советского Союза.

Он призвал отменить все ранее предъявленные Москве ограничения и пойти на диалог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.