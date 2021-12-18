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Испытания гиперзвуковой ракеты в США тритий раз подряд закончились неудачей

Мир

В США снова окончились провалом испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183А. Информация о неудачных запусках появилась в The Drive.

"ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета", — отметил американский журналист Джозеф Тревитик.

Как сообщили организаторы испытаний, ракета будет возвращена туда, где её собирали, где она будут подвергнута тщательному анализу.

Это уже не первый провал в испытаниях этой ракеты. В апреле и июле с AGM-183А произошло то же самое. По словам Тревитика, третья неудача подряд заставляет задуматься.

Автор отметил, что стабильные неудачи американцев с их разработкой выглядят особенно неутешительно, когда СМИ пишут об успешных испытаниях таких ракет в Китае, России и Северной Корее.

 

 

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Невероятно! США провалили испытание гиперзвуковой ракеты
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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