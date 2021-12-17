Столтенберг: диалог с РФ должен учитывать опасения НАТО и мнение Украины

При обсуждении предложений Москвы о гарантиях безопасности должны учитываться опасения НАТО по поводу действий РФ, а также мнение Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России… и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с премьером Болгарии.

Генсек НАТО сообщил о получении предложений РФ по гарантиям безопасности в Европе. По словам Столтенберга, альянс готов работать над укреплением доверия с Россией.

Ранее российский МИД опубликовал проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя обнародованные проекты, заявила, что США не намерены вести консультации по вопросам безопасности в Европе без участия партнёров из ЕС.

"Без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности", — цитирует Псаки ТАСС.

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