При обсуждении предложений Москвы о гарантиях безопасности должны учитываться опасения НАТО по поводу действий РФ, а также мнение Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России… и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с премьером Болгарии.
Генсек НАТО сообщил о получении предложений РФ по гарантиям безопасности в Европе. По словам Столтенберга, альянс готов работать над укреплением доверия с Россией.
Ранее российский МИД опубликовал проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя обнародованные проекты, заявила, что США не намерены вести консультации по вопросам безопасности в Европе без участия партнёров из ЕС.
"Без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности", — цитирует Псаки ТАСС.
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Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.