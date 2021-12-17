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Китай предупредил Токио о последствиях бойкота Олимпийских игр

Мир

Посол КНР в Японии Кун Сюанью заявил, что если в Токио намерены поддержать бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, то японско-китайские дипломатические отношения могут оказаться под угрозой.

Китай предупредил Токио о последствиях бойкота Олимпийских игр

По словам Сюанью, "политизировать спорт" не стоит и необходимо опираться уже на выстроенный диалог между двумя странами.

"К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр", — цитирует дипломата "Интерфакс".

Посол подчеркнул, что бойкот для Японии это "опасный шаг" и он может испортить отношения между государствами.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не планирует лично посещать спортивное мероприятие в Пекине. Связано ли это с объявленным дипломатическим бойкотом Китаю рядом стран, в японском правительстве не уточнили.

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Китай: союзник России или ее враг?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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